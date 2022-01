Benzema sobre Mbappé: "Vemos o futebol de forma semelhante"

Em entrevista ao canal de televisão francês Télefoot, Karim Benzema deixou novos elogios a Kylian Mbappé, antes de abordar o regresso à seleção francesa, o momento no Real Madrid e as perspetivas que tem para o Mundial'2022

Kylian Mbappé, associado de forma incessante ao Real Madrid, foi um dos temas abordados por Benzema, que voltou a elogiar a capacidade de decisão do astro do PSG, considerando ser idêntica à própria. "Kylian e eu vemos o futebol de forma semelhante, rápida, de um toque, dois toques. Há momentos em que se pode cruzar, ele faz. Momentos em que ele tem que rematar, ele remata. Por isso é que ele é um dos melhores", elogiou.

Sobre o momento no Real Madrid, Benzema garantiu dar o máximo sempre que entra em campo e admitiu que é atualmente um jogador mais maturo do que há uns anos atrás. "Tento escrever a minha história, tanto na equipa francesa como no Real Madrid. Se mudei? Claro que mudei. Agora tenho filhos, uma família. Hoje, sou um homem", assumiu o dianteiro.

O avançado também falou no regresso às opções da seleção francesa, após seis anos de ausência, uma ocasião que Benzema revelou ter sido "emocionante". Declarou ainda que a França, pela qualidade que tem, tem de ser considerada como uma clara favorita à conquista do Mundial'2022.

"Ganhei a Liga dos Campeões, que é um pouco como um Mundial para os clubes, mas o Mundial... é tudo. Colocar a França como favorita é obrigatório. A qualidade em campo, o que todos mostramos a nível de clubes, isso demonstra que podemos ser os melhores", asseverou o jogador de 34 anos.