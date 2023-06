Benzema só fica atrás de Ronaldo na lista dos mais bem pagos

Messi, se aceitar a proposta da Arábia Saudita, ficará atrás da dupla ex-Real Madrid

Karim Benzema assinou por dois anos com o Al Ittihad, com mais um de opção, e com um vencimento de 100 milhões por temporada o francês torna-se no segundo jogador de futebol mais bem pago do mundo.

À frente de Benzema fica apenas Ronaldo, mas se Messi decidir aceitar a proposta de 400 milhões da Arábia Saudita, entra diretamente para o topo da lista.

Aos 35 anos, Benzema trocou o Real Madrid, onde esteve 14 temporadas, pelo campeão saudita, orientado por Nuno Espírito Santo.

O novo salário de Benzema representa mais 86 milhões do que auferia no Real Madrid e se cumprir os três anos chegará aos 300 milhões de euros. Mas a este valor acresce ainda um bónus de 20 milhões para ser embaixador da Arábia Saudita na candidatura ao Mundial de 2030.