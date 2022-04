Remontada em Sevilha coloca Real Madrid ainda mais perto de ser campeão

Merengues foram a perder para o intervalo e francês selou reviravolta, aos 90+2

O líder Real Madrid recuperou este domingo de uma desvantagem de dois golos para vencer em Sevilha por 3-2, num encontro da 32.ª jornada da LaLiga, que lidera com 15 pontos de vantagem.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o croata Ivan Rakitic, quando decorria o minuto 21, e o argentino Erik Lamela, aos 25, deixaram o encontro muito bem encaminhado para os andaluzes.

Contudo, os merengues, que durante a semana garantiram a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, ao eliminarem o Chelsea, conseguiram operar a reviravolta, iniciada por Rodrygo, que entrou em campo no recomeço do jogo, para cinco minutos depois bater o guardião Bono.

A sete minutos do apito final, Nacho restabeleceu a igualdade, após assistência de Dani Carvajal, que já tinha oferecido o golo ao avançado canarinho e, em período de descontos, apareceu, uma vez mais, Karim Benzema, o herói da equipa da capital espanhola.

Com este triunfo, a equipa orientada por Carlo Ancelotti comanda agora a prova com 75 pontos, contra os 60 dos perseguidores Barcelona (segundo), anfitrião, na segunda-feira, do Cádiz, Sevilha (terceiro) e Atlético de Madrid (quarto).

Mais cedo, uma grande penalidade convertida belga Yannick Ferreira Carrasco aos 90+10 minutos, com recurso ao VAR, permitiu este domingo ao Atlético de Madrid vencer o Espanyol por 2-1.

Depois da eliminação aos pés do Manchester City, a meio da semana, nos quartos de final da Liga dos Campeões, os colchoneros queriam dar uma boa resposta perante os próprios adeptos, mas a expulsão, algo forçada, de Kondogbia, aos 71 minutos, quase impossibilitou a conquista dos três pontos.

Do segundo cartão amarelo exibido ao médio resultou um livre direto, à entrada da área, cobrado com eficácia pelo ex-benfiquista Raul De Tomás, que viu Jan Oblak dar uma enorme ajuda e ficar muito mal na fotografia.

Contudo, foi o avançado belga Carrasco a destacar-se na partida da 32.ª jornada, já que, além de marcar a grande penalidade no último lance do jogo, face a uma mão na mão de Raul de Tomás, na sequência de um canto, também foi quem havia desbloqueado o nulo, aos 52 minutos, após assistência de Matheus Cunha, num jogo em casa onde João Félix foi titular, tendo saído ao intervalo.

Com golos de Iago Aspas (11 minutos) e Fran Beltran (37), o Celta de Vigo foi a Bilbau bater o Athletic, por 2-0, um resultado que colocou os galegos no 11.º posto, com 39, enquanto os bascos são oitavos, com 45.

No primeiro jogo do dia, o Levante foi ao campo do Granada, que teve Luís Maximiano e Domingos Duarte de início, ganhar três pontos e um balão de oxigénio na luta pela permanência na LaLiga, na qual é 19.º e penúltimo colocado, com 25 pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Alavés.

Dani Gomez (17 minutos), Jose Luis Morales (56), de penálti, já depois de German Sánchez receber ordem de expulsão nos locais, Mickael Malsa (77) e Roberto Soldado (90+4) anotaram os golos do Levante, enquanto Alex Collado (90+2) fez o tento de honra dos andaluzes, que seguem no 16.º posto, com 29, juntamente com o Maiorca, a primeira equipa acima da zona de despromoção.