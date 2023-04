"Benzema pode ganhar outra Bola de Ouro, é um dos melhores do mundo"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, após a vitória por 4-0 sobre o Barcelona, na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei.

Vitória: "Foi um jogo completo, senão não ganhas aqui. A caldeira voltou à temperatura, quando isso acontece estamos bem. O primeiro golo foi muito importante. Não é reivindicação minha de nada, tenho a sorte de treinar um grande clube. Não mudámos nada mais do que alguns detalhes em respeito aos Clásicos que perdemos, o que não devíamos ter feito".

Karim Benzema voltou a marcar um hat-trick: "Tocaram no interruptor. O trabalho que ele fez na pausa fez-lhe muito bem. Com a qualidade que tem, quando está bem fisicamente marca a diferença. Pode ganhar outra Bola de Ouro, porque é um dos melhores avançados do mundo".

Festejos moderados no final: "Celebrámos nos balneários, porque ainda falta a ganhar a final".

Substituição de Vinícius Júnior: "Teve alguns contactos nervosos. Não fazia sentido que continuasse em campo com um cartão amarelo, se visse outro perdia a final".