Benzema: "Mais dia, menos dia, Mbappé irá jogar no Real Madrid"

Jogador do Real Madrid não esconde o desejo de contar com o companheiro de seleção no emblema merengue.

A possível transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid foi um dos temas mais badalados do mercado de transferências, tendo até ao último dia o desfecho em aberto. Certo é que o internacional francês acabou mesmo por ficar no PSG, mas sem renovar.

A vontade do jogador, de um dia vir a jogar pelo Real Madrid, é pública e, agora, foi Karim Benzema, jogador do Real Madrid e seu colega na seleção francesa, a dar uma garantia de que o avançado do emblema parisiense, mais cedo ou mais tarde, jogará nos merengues.

"É um jogador que, mais dia menos dia, irá jogar no Real Madrid. Damo-nos muito bem e eu gostaria que ele estivesse comigo em Madrid", começou por dizer em declarações à RTL.

"Não sei o que vai acontecer, mas Mbappé seria bem-vindo no Real Madrid. É um jogador que tem todas as qualidades para ser um jogador do Real no futuro, e espero que sim", concluiu.