Benzema foi questionado sobre um possível regresso ao Lyon: "Se não me sentir bem..."

Avançado francês tem contrato com o Real Madrid até 2023.

Karim Benzema é uma das principais figuras do Real Madrid de Carlo Ancelotti. O avançado de 33 anos tem contrato com o Real Madrid até 2023 e, em entrevista ao jornal "Le Progrès", de Lyon, onde regressa esta terça-feira para jogar pela primeira vez no novo estádio do clube, mas ao serviço da seleção francesa, foi questionado sobre um possível regresso "a casa" [o jogador saiu do Lyon em 2009, rumo ao Real Madrid, onde se mantém].

"Tenho contrato com o Real. Atualmente sinto-me bem", começou por dizer.

"Depois do contrato? Não sei, porque vou pensando ano a ano. Se me sentir bem, continuarei no futebol, e se não me sentir bem, veremos. Mas atualmente tenho dois anos de contrato com o Real Madrid", concluiu o internacional francês.

O Lyon assinalou nas redes sociais o regresso do avançado "a casa", tendo Benzema respondido. "Bem-vindo a casa, Benzema", escreveu o Lyon no Twitter. "Obrigada Olimpique de Lyon, vemo-nos amanhã [hoje, terça-feira]", respondeu o jogador do Real.