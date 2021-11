Benzema foi considerado culpado em caso de chantagem a Valbuena

O Tribunal de Versalhes entendeu que o ato de Benzema constituiu uma intervenção "deliberada".

Benzema, avançado do Real Madrid, foi condenado a um ano de prisão e ao pagamento de uma multa de 75 mil euros por, deliberou o Tribunal de Versalhes, "cumplicidade e tentativa de chantagem" a Valbuena com um vídeo de cariz sexual.

O ponta-de-lança não teve, segundo o juiz que lhe aplicou a pena, consciência do carácter criminal dos atos cometidos, pelo que a ordem de prisão fica em suspenso. A sentença é, de resto, a que fora solicitado pelo Ministério Público francês.

Benzema foi uma das cinco pessoas julgadas já que, em 2015, o avançado do Real Madrid fez parte da estratégia de extorsão ao antigo colega de seleção, entendendo o Tribunal de Versalhes que constituiu uma "intervenção deliberada".

Nesse ano, Valbuena pediu a Axel Angot para transferir conteúdo do próprio telemóvel para um outro, tendo o sujeito encontrado imagens de cariz sexual do ex-futebolista do Marselha. Na posse desse material, decidiu, em parceria com Mustapha Zouaoui, ameaçar Valbuena de que tornaria público aquele mesmo conteúdo privado.

Esta dupla contactou, depois, Karim Zenati, amigo de infância de Benzema, para que ele pedisse ao jogador do Real Madrid para convencer o ex-companheiro Valbuena a falar com os dois chantagistas, o que ocorreu na prática.

O Tribunal de Versalhes entendeu que o ato de Benzema constituiu uma intervenção "deliberada" para fazer o então jogador do Lyon a pagar para evitar que o vídeo fosse veiculado na Internet, pelo que o jogador do Real Madrid foi efetivamente culpado.

Devido a este caso, Benzema foi afastado da seleção francesa durante alguns anos. O regresso ocorreu há menos de um ano, quando Didier Deschamps o decidiu convocado para o Euro'2020. Esta decisão judicial não implica a presença do jogador no Mundial.