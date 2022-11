Benzema foi a casa oferecer a Bola de Ouro e deixou uma garantia

Avançado francês promete estar a 100% no arranque do Mundial. Veja a homenagem no Groupama Stadium

Karim Benzema esteve esta sexta-feira no jogo do Lyon, no Groupama Stadium, para "oferecer" a Bola de Ouro recentemente conquistada aos adeptos do seu antigo clube.

Numa homenagem emocionante, o jogador agradeceu ao seu antigo clube e também ao Real Madrid, por fazerem o seu sonho possível.

E pela primeira vez, depois de receber a Bola de Ouro, Benzema falou em público, neste caso à Amazon Prime. "O Mundial seria uma das melhores prendas de anos. Cada jogo será uma final. Temos muito bom grupo, vamos jogo a jogo. Tive alguns problemas, mas nada de grave. Ainda há tempo até dia 22. Vou estar bem, preparado física e mentalmente", disse o internacional francês.

Sobre a Bola de Ouro, afirmou: "É algo magnífico. Obrigado ao Real Madrid e ao Lyon, o meu clube desde pequeno. O Lyon permitiu-me tornar o meu sonho realidade ao assinar pelo Real Madrid. Ver esta gente é extraordinário, deixa-me orgulhoso do meu trabalho e sei que eles estão orgulhosos de mim."