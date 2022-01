Benzema ficou fora do onze do ano e o agente visa a FIFA: "É uma falta de respeito"

Karim Djaziri não poupa o organismo que rege o futebol mundial.

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, ficou fora do onze do ano de 2021 para a FIFA, dado a conhecer esta segunda-feira na gala "The Best". Na linha mais avançada do terreno surgiram Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland e Cristiano Ronaldo.

Quem não gostou dos eleitos foi Karim Djaziri, agente do avançado francês, que recorreu às redes sociais para criticar o organismo que rege o futebol mundial.

"Não colocar Benzema no onze do ano é uma falta de respeito ao futebol, mas sabemos que o futebol é a menor das preocupações da FIFA há muito tempo", escreveu Djaziri.

Também Mohamed Salah, o terceiro classificado na corrida ao prémio de melhor jogador do ano, ganho por Robert Lewandowski, ficou fora do onze.

O jornal "As" aponta aquele que pode ter sido um dos principais motivos para a ausência de Benzema: o processo de votação começou em agosto, após os Jogos Olímpicos, e desenrolou-se durante cinco semanas, até outubro. Pois bem, o avançado terminou a temporada passada sem títulos, tendo iniciado a atual a todo o gás, mas tal pode já não ter-se repercutido nas votações.