"Benzema? Ficámos tristes por vê-lo partir assim no Mundial..."

Olivier Giroud abordou a retirada internacional do avançado do Real Madrid, admitindo ter ficado triste com a forma como Benzema se despediu da seleção francesa.

Olivier Giroud, avançado francês do Milan, comentou esta terça-feira a decisão de Karim Benzema em retirar-se da seleção após o Mundial'2022, dizendo que a equipa ficou triste com a forma como aconteceu a sua saída, em pleno Catar, a dias de arrancar a competição.

"É uma pena ter acabado assim. É a sua escola, não nos podemos pôr no seu lugar. Comparado com tudo o que fez pela equipa francesa, no seu clube e na sua carreira, teria preferido que ele pudesse parar com um bom final...", lamentou o avançado, de 36 anos, à rádio francesa Europe 1.

"Ele foi um jogador importante para nós. Todos queremos escolher a nossa saída e que corra o melhor possível. Se ele fez a escolha de parar, devemos respeitá-la. Ele deve ter sentido que não queria ou não podia continuar a fazê-lo e que o seu tempo com a equipa francesa tinha acabado", acrescentou.

Giroud rejeitou ainda abordar a polémica gerada entre o avançado do Real Madrid e Didier Deschamps, após o selecionador francês ter sido acusado pelo vencedor da Bola de Ouro de ser "mentiroso", depois de ter justificado a sua ausência no Mundial.

"Não é da minha conta, não vou comentar sobre isso. De qualquer modo, ficámos tristes por vê-lo partir assim no Campeonato do Mundo, sabendo que era provavelmente o seu último. Partir com uma lesão dói", concluiu Giroud.

Benzema, de 35 anos, despediu-se da França ao fim de 97 internacionalizações, em que marcou 37 golos, tendo disputado três Europeus (2008, 2012 e 2020) e um Mundial (2014).