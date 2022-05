Benzema faz publicação que está a ser entendida como uma crítica a Mbappé

Avançado do Real Madrid, que partilha o balneário da seleção francesa com Mbappé, partilhou uma fotografia de Tupac com um amigo que o traiu antes do rapper ser assassinado. A publicação está a ser entendida como uma crítica ao jogador do PSG.

Neste sábado, depois do anúncio da renovação de contrato de Kylian Mbappé com o PSG, Karim Benzema fez uma publicação que está a incendiar as redes sociais. O avançado do Real Madrid partilhou, nas stories do Instagram, uma fotografia do rapper norte-americano Tupac Shakur com um amigo que o traiu, culminando com o assassinato do famoso músico, em 1996.

Pois bem, rapidamente esta partilha do francês foi ligada a uma crítica a Mbappé, com quem Benzema partilha balneário na seleção. O jovem do PSG foi negociado pelo Real Madrid, onde joga Benzema, mas acabou por decidir pela continuidade em Paris.

Também Fede Valverde, médio do Real Madrid, fez uma publicação nas redes sociais que está a ser entendida como uma farpa a Mbappé. "Fim de uma temporada incrível. Ser do Real Madrid é um privilégio que nem todos podem ter", escreveu este noite.