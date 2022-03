"Karim Benzema? Eu sempre pensei, mas agora posso dizer..."

Declarações de Bernard Lacombe, antigo internacional francês, campeão da Europa em 1984 e que fez a carreira em Lyon, Saint-Étienne e Bordéus, ao jornal "Marca".

Com 257 golos, Karim Benzema tornou-se o melhor marcador francês entre as cinco grandes ligas, superando Bernard Lacombe - que o "descobriu" no Lyon, aos 15 anos -, com 255. O avançado do Real Madrid também ultrapassou Thierry Henry como o maior goleador da história do futebol francês, com 413 golos (mais dois do que Henry).

Em entrevista concedida ao jornal "Marca", Lacombe, que na altura era diretor desportivo do Lyon, revela que um treinador do clube francês o chamou para ver o agora avançado do Real Madrid: "Tens de vir ver este miúdo".

"Fui lá ver o jogo e disse-lhe: 'Não me digas mais nada. Qual é o nome dele?' Perguntei-lhe. «É o Karim Benzema e não vi nada parecido [antes]'", respondeu. A verdade é que me lembro como se fosse ontem, os controlos [de bola] que ele fazia, as desmarcações, os seus movimentos na área...", recordou Lacombe, continuando depois os elogios.

"Eu sempre pensei, mas agora posso dizer que [Benzema] é o melhor avançado da história do futebol francês e, para mim, o melhor avançado da Europa neste momento. Espero que finalmente lhe deem a Bola de Ouro, porque ele merece. Fico muito feliz por ele, revejo-me um pouco nele, porque eu também era um jogador que gostava de jogar para os outros e de assistir, como ele", afirmou, concluindo de seguida:

"Eu joguei com Platini, que era enorme, não os posso comparar porque Michel [Platini] era um 10, ainda que também fosse goleador. Antes de começar o Euro [1984, que a França venceu] disse-nos: tudo em que me meto, ganho. Vamos ganhar o Euro. E fizemo-lo, é incrível. Vi Papin, Zidane... mas Benzema superou-os a todos em termos de golos."