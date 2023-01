"Benzema? Estou desiludido com os jogadores, ninguém lutou por ele"

Por via de uma publicação no Instagram, Patrice Evra saiu em defesa do avançado francês, que anunciou a sua retirada internacional após ter sido dispensado por Deschamps do Mundial'2022, numa altura em que ainda ia a tempo de ser utilizado durante o torneio.

Patrice Evra, antigo capitão da França, saiu esta terça-feira em defesa de Karim Benzema, que anunciou a sua retirada ao nível de seleções após ter sido dispensado pelo selecionador Didier Deschamps do Mundial'2022, numa altura em que estava prestes a recuperar de lesão, podendo ser utilizado no torneio.

"No aspeto humano, há um pequeno problema. A atitude humana desiludiu-me... De fora, fico com a impressão de que Karim Benzema chateou muita gente. Mas vocês, jogadores, não o apoiaram e há que ir à guerra por um jogador. Vejam o caso de Di María, que esteve lesionado todo o Mundial, jogou na final e marcou-nos um golo... Isso é uma responsabilidade do treinador", começou por criticar o antigo lateral, por via de um vídeo publicado na conta pessoal de Instagram.

"Creio que Deschamps coloca sempre a equipa à frente de um jogador. Sim, foi por um problema médico [que Benzema foi dispensado], mas também se diz que alguns jogadores estavam chateados, invejosos e sentiam que ele estava a roubar-vos protagonismo".

"Cometeram o mesmo erro dos campeões do Mundo em 1998, que pensavam que a equipa francesa lhes pertencia. A seleção pertence a todos. Vocês quiseram decidir quem vinha, mas não precisam disso e não deviam cometer os mesmos erros. Tivemos um Bola de Ouro na nossa equipa e, se eu ainda estivesse aí, até teríamos esperado por Karim para comer. Não vi ninguém a lutar por ele", lamentou Evra.