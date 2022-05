Benzema e o assunto Mbappé: "Não é o momento de falar dessas coisas pequeninas"

Avançado do Real Madrid só pensa na final da Champions, depois de dias muito conturbados e que terminaram com a permanência do colega de seleção em Paris

A permanência de Mbappé no PSG e, mais do que isso, a não vinda do craque para o Real Madrid ainda marcam a atualidade do clube merengue. Karim Benzema, no entanto, não pensa no colega de seleção, antes na final da Liga dos Campeões.

"Prefiro não falar sobre esse assunto. Não estou zangado, posso apenas dizer-vos que estou concentrado na final da Liga dos Campeões que é mais importante do que estar a ouvir outras coisas. Não é o momento de falar dessas coisas pequeninas", afirmou, em declarações à Movistar.

Recorde-se que, depois do anúncio oficial da permanência de Mbappé no PSG, Benzema partilhou uma fotografia de Tupac com um amigo que o traiu antes do rapper ser assassinado, numa publicação que foi entendida como um recado para o compatriota.