"Benzema é condenado e depois vão dar-lhe a Bola de Ouro, que mensagem estamos a enviar?"

Declarações de Luc Ferry, antigo ministro da Educação francês

Os incidentes que levaram ao adiamento do pontapé de saída da final da Liga dos Campeões, continuam a fazer correr muita tinta, tanto em Inglaterra como França.

Com acusações de culpa de ambas as partes, Luc Ferry, antigo ministro da Educação francês, aponta o dedo à impunidade de que os jogadores desfrutam como o fator responsável pelo caos assistido nos arredores do Stade de France.

"A polícia diz que a culpa é da organização, a UEFA diz o contrário. Eu não sou especialista, mas isto não impede de ver a realidade de um desporto que está a ficar podre pelo dinheiro e pelos jogadores, que são colocados num pedestal", começou por dizer à TF1, antes de tomar como exemplo o caso de Karim Benzema, condenado em 2021 por tentativa de chantagem a um antigo colega de seleção, Mathieu Valbuena.

"Quando Benzema é condenado a um ano de prisão com pena suspensa por tentativa de chantagem e depois vão dar-lhe a Bola de Ouro, que mensagem é que estamos a enviar para os loucos dos adeptos? É que a justiça não existe, que a polícia não existe, que não há regras quando somos estrelas", considerou Luc Ferry.