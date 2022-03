Benzema é a principal dúvida do Real Madrid para o El Clásico

Karim Benzema está em risco de falhar o El Clásico, entre Real Madrid e Barcelona, deste domingo,

Na segunda-feira, o avançado de 34 anos protagonizou mais uma exibição de alto nível na deslocação ao Maiorca (vitória por 3-0), contribuindo com dois golos e uma assistência, mas sofreu uma lesão no gémeo da perna, ficando em dúvida para o maior clássico do futebol espanhol, contra o Barcelona.

O jornal A Marca garante que a presença do dianteiro contra o Barça ainda não é um dado descartado, referindo existir uma probabilidade de cerca de 40% de Benzema ir a jogo no El Clásico.

Os responsáveis merengues, apesar de quererem contar com os préstimos do francês no emblemático jogo com o rival, dão mais importância aos embates com o Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões, agendados para dia 6 e 12 abril, datas em que a presença de Benzema é encarada como fundamental.

No que toca ao resto do plantel do Real Madrid, somente Ferland Mendy é uma ausência confirmada para o confronto com o Barcelona, referente à 29ª jornada da LaLiga e que vai ter lugar este domingo, às 20h.