Benzema e a eventual chegada de Mbappé ao Real: "Marcaríamos o dobro. Ou eventualmente o triplo!"

Avançado francês projetou eventual parceria com compatriota no Santiago Bernabéu

A novela entre Mbappé e o Real Madrid tem marcado as notícias do futebol internacional durante os últimos largos meses. Karim Benzema não fugiu ao tema, também, e confessou que gostaria de ter o compatriota ao lado no Santiago Bernabéu.

"Gosto de jogar com ele (Kylian Mbappé) na seleção e gostaria de jogar com ele a nível de clubes. Penso que marcaríamos o dobro dos golos - até eventualmente o triplo!", referiu, em entrevista ao L'Èquipe.

Leia também Seleção "Contra Portugal, os jogadores ganeses tinham sacos de dinheiro no balneário" Kwesi Appiah, selecionador do Gana no Mundial de 2014, disputado no Brasil, recorreu às redes sociais para revelar o que aconteceu no jogo frente à Seleção Nacional.

Benzema, afastado das últimas fases finais - regressou no último Europeu - devido a problemas com o selecionador francês, Didier Deschamps, será uma das grandes esperanças francesas para o próximo Mundial. O avançado do Real quer ganhar algo de importante, depois do fracasso no último verão.

"O nível é muito elevado e é isso que mais gosto. Agora quero ganhar um troféu com a seleção francesa", afirmou.