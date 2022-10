Benzema destaca quinta Champions da carreira: "Antes, tínhamos uma grande equipa"

Declarações de Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro, numa entrevista à revista GQ anterior à conquista do prémio.

É o grande favorito à conquista da Bola de Ouro: "Ainda não ganhei, mas sempre foi um dos meus maiores sonhos e objetivos. Não pensava nisso todos os dias, não acho que fosse para os treinos a pensar que queria vencer uma Bola de Ouro. Mas tem estado sempre na minha cabeça, desde criança. Eu cresci na geração de Zizou [Zinedine Zidane] e Ronaldo, do Brasil. Eles ganharam a Bola de Ouro e eu aprendi a amar o futebol enquanto os via jogar. No ano passado acabei em quarto, mas não tinha vencido troféus coletivos. Este ano ganhei tudo".

Que significará o prémio para si, caso vença? "Mais um sonho tornado realidade. Este tem um significado especial porque tem sido o meu objetivo desde muito novo. Todos os jogadores sonham em vencer a Bola de Ouro um dia".

Quais são os seus heróis? "Diria que os meus heróis são o meu pai e a minha mãe, porque passaram por um mau bocado, muito mau. Ele não tinha um jogador de futebol para seguir. Não vou dizer que sempre me desenrasquei a solo, mas ao vir de onde vim, tinha de ser excelente em algo. Aos 15 ou 16 anos, comecei a inspirar-me em Ronaldo, Zidane e outros para aprender, mas nunca disse: 'Quero ser como ele'".

Melhores momentos da carreira? "O meu primeiro golo na Liga dos Campeões com o Lyon. Depois, quando me estreei pelo Real Madrid. Foram momentos excecionais. Também o primeiro golo que marquei. Também a mais recente Liga dos Campeões. Ainda que já tivesse ganhado quatro Ligas dos Campeões antes, tínhamos uma grande equipa. A quinta foi mais especial. Não é que tenha participado mais nela, mas senti-a dessa forma".

História no Real Madrid: "Ao início foi difícil, muito difícil, porque era muito jovem e sentia-me sozinho em Madrid. Eu não conhecia a língua. A primeira época foi muito difícil, mas também obrigou-me a refletir e a dizer: 'Isto não é fácil. Tenho talento, tudo para ser bem-sucedido neste clube, mas tenho de encontrar o que preciso para melhorar e continuar a evoluir. Se continar ao nível a que estou, não vou conseguir triunfar'".

Planos para o pós-futebol? "Não sei. Talvez ajudar jovens a treinar, guiá-los para se tornarem bons jogadores que compreendem que ser o melhor é mais do que marcar golos. Eu acho que não treinamos os nossos jogadores jovens da melhor forma no futebol atual. Se lhes perguntarem hoje em dia, eles só querem marcar golos. Mas não gira tudo à volta disso. Eu não quero ficar demasiado afastado do futebol"