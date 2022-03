Benzema de 2022 recorda o que chegou em 2009: "Não sabia que vinha para o melhor do Mundo"

Avançado falou da noite memorável contra o PSG, em que marcou três golos para ser decisivo na passagem do Real Madrid aos quartos-de-final da Champions

Karim Benzema é o homem do momento no Real Madrid, especialmente depois do hat-trick feito ao PSG, na segunda mão dos oitavos da Champions. O internacional francês recordou o momento da chegada ao Bernabéu, em 2009, para admitir que não tinha noção do tamanho do desafio.

"Como recordo o Karim de 2009? Muito diferente. Não sabia que vinha para o melhor clube do mundo e o que significava. Vim de Lyon e fiquei muito feliz. Mas tinha na minha cabeça que queria ter sucesso em Madrid", recordou, em palavras concedidas à Real Madrid TV.

Admitindo que ainda não viu a partida completa da passada quarta-feira, Karim Benzema já teve oportunidade de rever os golos e as imagens que marcaram a remontada do Real Madrid diante do PSG.

"Ainda não vi o jogo inteiro, mas as oportunidades e os golos sim. Penso que foi uma noite inesquecível, por causa da qualificação, do ambiente, dos golos, da reviravolta. Por tudo", explicou.