Benzema: "Queria retirar-me no Real Madrid, mas não aconteceu"

Internacional francês vai prosseguir a carreira no Al Ittihad e teve direito a uma cerimónia de despedida no Real Madrid, onde jogou nos últimos 14 anos.

Karim Benzema está de saída do Real Madrid - ao que tudo indica, para o Al Ittihad, da Arábia Saudita - e esta terça-feira despediu-se do clube de forma oficial, com uma cerimónia no Estádio Santiago Bernabéu. O avançado francês deixou palavras de agradecimento e garantiu que cumpriu um sonho de criança.

"Nunca vou esquecer o Real Madrid. É impossível, é o melhor clube da história. Mas penso que, hoje, é o momento de sair e de conhecer outra história. Muito obrigado ao Real Madrid. Foi um bom caminho na minha vida", começou por dizer.

"Quando vi Florentino Pérez, disse: 'É o homem que trouxe Ronaldo e Zidane'. É incrível. Hoje, é o momento de sair e de ver outra história. Para mim, o mais importante é que desfrutei como uma criança de tudo aquilo que conquistei. Obrigado também a Ancelotti, que me deu a sua confiança desde o início. Aprendi muito consigo. É um dia um pouco triste, porque vou deixar o meu clube. Assinei pelo Real Madrid e queria retirar-me aqui, mas não aconteceu", acrescentou o goleador.