Benzema abre portas do Real Madrid para Mbappé: "Mais cedo ou mais tarde..."

Companheiros na seleção francesa, Benzema e Mbappé podem jogar juntos no Real na próxima temporada.

A imprensa espanhola chegou a noticiar como quase certa a transferência de Mbappé para o Real Madrid antes do fecho da janela de transferências. Com as negociações adiadas por pelo menos mais um ano, o que não faltaram foram lamentações pelo "quase".

Este domingo, foi a vez do avançado Karim Benzema, do Real Madrid, e companheiro de Mbappé na seleção. O jogador abriu as portas da equipa madrilenha para receber o astro francês no futuro.

"Teria adorado que ele pudesse ter vindo para o Real Madrid este ano, mas, mais cedo ou mais tarde, ele será jogador do Real Madrid", atirou Karim Benzema, em entrevista concedida à estação televisiva francesa Téléfoot.