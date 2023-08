Bento fala do futuro: "O meu sonho está nas mãos do presidente"

Guarda-redes do Ahtletico Paranaense, que foi alvo de sondagens pelo Benfica, é pretendido pelo Inter e já falou com os responsáveis do clube para tentar a saída.

O sonho de Bento "estão nas mãos dos presidente" do Athletico Paranaense. É assim que o guarda-redes brasileiro descreve o momento que vive. O Inter apresentou uma proposta e o guardião pediu já falou com os responsáveis do clube de Paraná para tentar a saída, mas a decisão final cabe, naturalmente, ao furacão rubro-negro.

"Antes de mais nada, estou focado no próximo jogo da Libertadores. É o mais importante para nós nesta época e precisamos de reverter o resultado. Apareceu a proposta do Inter, já falei com a direção, o meu sonho está nas mãos do presidente", afirmou, citado pela imprensa brasileira.

O Benfica, recorde-se, também sondou o guarda-redes de 24 anos recentemente. A cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros e o Athletico Paranaense não tem facilitado a saída.