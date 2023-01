Bennacer prolonga vínculo com o Milan

Redação com Lusa

Milan e Bennacer renovam contrato até 2027.

O Milan e o futebolista argelino Ismael Bennacer, médio defensivo de 25 anos, renovaram contrato por mais três temporadas, até 2027, anunciou esta quinta-feira o atual campeão italiano, numa nota publicada no seu site oficial.

Bennacer, colega de equipa do português Rafael Leão, está no clube desde 2019/20 e ajudou o Milan a conquistar a Serie A na última temporada.

Depois de terminar a sua formação no Arsenal, o internacional argelino rumou ao futebol italiano para defender as cores do Empoli e, passado duas épocas, acabou contratado pelo Milan.

Esta temporada, a sua quarta no clube de Milão, Bennacer leva 24 jogos e um golo pelo campeão italiano em todas as competições.