"Mendy queria divertir-se e ter sexo casual se surgisse a oportunidade"

Depois de ter sido ilibado de seis crimes de violação e um de agressão sexual pela justiça britânica, o antigo jogador do Manchester City marcou presença no arranque do segundo julgamento, em que responde a uma acusação de violação e outra de tentativa de violação.

Em janeiro, Benjamin Mendy foi declarado inocente de seis crimes de violação e um de agressão sexual pela justiça britânica, tendo-se iniciado na segunda-feira um segundo julgamento no tribunal de Chester, em Inglaterra, em relação a mais duas acusações, uma de violação e outra de tentativa de violação.

Ontem, numa sessão em que o antigo defesa do Manchester City, de 28 anos, marcou presença, o procurador-geral Benjamin Aina começou por descrever os momentos relatados por uma das duas alegadas vítimas, que remontam a 2018.

"Enquanto ela estava no duche, viu uma figura à porta, era o Sr. Mendy. Ele tinha tirado a t-shirt e vestia apenas um par de boxers. Estava a tocar no pénis e estava excitado. Ela ficou em choque, pegou numa toalha e quis tirar a roupa interior da mala, mas, no quarto, o Sr. Mendy arrancou-lhe a roupa interior da mão", afirmou, acrescentando palavras que o jogador terá dito nesse momento: "Não tens de ter medo. Só te quero apalpar, não te vou fazer nada".

De seguida, o procurador virou-se para o caso da segunda denunciante, cuja queixa diz respeito a outubro de 2020, quando depois de um encontro com amigos num bar, acabou na mansão do internacional francês, recusando-se a dar-lhe o seu telemóvel, porque "não queria ficar isolada do mundo exterior".

"O Sr. Mendy disse-lhe que só queria olhar para ela e que lhe devolveria o telemóvel se ela se despisse", relatou, citando o jogador pelo meio: "Prometo-te que não te vou tocar, só quero ver como és". A mesma vítima alega ter sido violada "com força" pelo defesa, campeão do Mundo pela França em 2018.

Em jeito de conclusão, Aina comentou a atitude geral de Mendy em relação ao sexo feminino, remetendo o caso para uma decisão proveniente de juízo popular. "Mendy não queria uma relação duradoura com uma mulher. Queria divertir-se e ter sexo casual se surgisse a oportunidade".

O julgamento será retomado na sexta-feira, prevendo-se que uma decisão final seja conhecidas nas próximas semanas.