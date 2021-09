Benítez e a saída de James: "Quando um jogador só pode estar em 50 por cento dos jogos..."

Treinador do Everton explicou saída do internacional colombiano para o Al Rayyan.

James Rodríguez deixou recentemente o Everton rumo ao Al Rayyan, do Catar. Rafa Benítez, treinador do clube inglês, explicou sem grandes rodeios a saída do internacional colombiano de 30 anos.

"James [Rodríguez] é uma questão muito fácil e complicada [ao mesmo tempo]. Isto é a Premier League, isto é o Everton, intensidade do primeiro ao último dia, e quando temos um jogador que só pode estar disponível em 50 por cento dos jogos... No geral, na Premier League, não é algo que possamos gerir facilmente. Temos que maximizar os recursos de que dispomos e essa é a situação", começou por afirmar na sexta-feira, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo deste sábado, frente ao Norwich (15h00).

"Não é fácil encontrar boas propostas quando queremos. Temos de gerir as propostas quando elas existem e era a altura certa. Não conseguimos encontrar as [propostas] certas antes, essa [proposta do Al Rayyan] era a certa para ele, ele está satisfeito e nós temos de o fazer, porque temos de maximizar os nossos recursos e depois temos de ter a certeza de que o futuro a longo prazo do clube está protegido", concluiu o treinador espanhol.