Benítez e a rivalidade com Mourinho: "Desde que não passe dos limites..."

Ex-técnico do Liverpool recordou os tempos em que o treinador português era seu rival no Chelsea

Rafa Benítez, que treina os chineses do Dalian Pro, deu uma entrevista ao Daily Mail, no qual admitiu seguir tudo o que se passa no futebol ingês, do qual fez parte quando liderou o Liverpool.

Desses tempos recordou a rivalidade com Mourinho, quando o português comandava o Chelsea.

"Era uma rivalidade boa para o jogo. Havia paixão e emoção. A rivalidade no futebol é uma grande coisa, desde que seja respeitada e ninguém perca o controle ou ultrapasse os limites. Para que possamos competir com eles, com todo o dinheiro que eles estavam gastando diz muito sobre nosso progresso na época ", referiu Benítez.

"Cada jogo era um desafio para pensar um passo ou dois à frente. 'Se eles fizerem isso, nós faremos aquilo e se fizermos isso, talvez eles façam aquilo, acrescentou.

Sobre a próxima temporada da Premier League, anotou: "Este ano, Chelsea e Manchester United devem destacar-se. Eles gastaram muito dinheiro nos últimos anos."

Com o mundo do desporto atualmente a tentar lidar com o cenário pandémico, o técnico espanhol também falou da crise do coronavírus e de como tudo se desenrola na China: "Todos usam máscara e luvas. As pessoas mantêm distância. Existe gel antibacteriano em todo o lado. Nos restaurantes, medem a temperatura e dão uma bolsa para colocar na máscara. Nos táxis, medem a temperatura. No hotel, medem a temperatura e limpam os elevadores a cada hora. Temos uma aplicação para viajar por Dalian e há outra para viajar para Pequim. Se tivermos estado perto de alguém com o vírus, é laranja, caso contrário, é verde. Se tivermos o vírus, é vermelho."