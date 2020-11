Benevento-Juventus pára aos 10 minutos para homenagear Maradona

Antigo célebre futebolista argentino faleceu, na passada quarta-feira, devido a paragem cardiorrespiratória

As equipas de Benevento e Juventus, que se defrontam, este sábado, em desafio da nona jornada da Serie A, pararam de jogar aos 10' e começaram de imediato a aplaudir, em jeito de homenagem, Diego Maradona, malogrado futebolista argentino, falecido aos 60 anos.

Ainda antes do início do jogo, disputado no Estádio Ciro Vigorito, as equipas cumpriram um minuto de silêncio em memória de um dos aclamados melhores atletas da história do desporto-rei. Assista aos dois momentos dedicados a Diego Maradona no vídeo abaixo.