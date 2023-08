Ben Foster, que tinha regressado via Wrexham, retira-se do futebol pela segunda vez

Antigo guardião do Manchester United, de 40 anos, ainda começou a segunda temporada no clube de Ryan Reynolds

Ben Foster, guardião dos galeses do Wrexham, anunciou, esta segunda-feira, a retirada do futebol profissional.

O guardião, de 40 anos, que tinha regressado ao desporto-rei para abraçar o projeto do clube de Ryan Reynolds, ainda começou a segunda temporada no quarto escalão do futebol inglês, mas anunciou o adeus, esta segunda-feira.

Internacional inglês em oito ocasiões, Foster representou emblemas como o Manchester United, West Brom ou Watford. Esteve ainda no Mundial 2014, a representar o seu país.