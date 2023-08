Ben Foster sofreu cinco golos e justifica o adeus: "Não estou ao nível que exijo de mim"

Em quatro partidas esta época pelo Wrexham, sofreu um total de 13 golos

Após ter voltado ao ativo no Wrexham, Ben Foster voltou a pendurar as botas, aos 40 anos. As más exibições, logo a seguir a ter encaixado pela segunda vez esta época cinco golos numa partida (com o Swindon Town, no sábado), estiveram na base da decisão.

No total já sofreu 13 golos em quatro jogos esta época. "As minhas exibições esta temporada não estão ao nível que eu exijo de mim, pelo que é a altura certa para me retirar", afirmou o experiente guardião.

Ben Foster on his decision to retire from professional football



⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/PV0ZXOXXjz - Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 21, 2023

Internacional inglês em oito ocasiões, Foster representou emblemas como o Manchester United, West Brom ou Watford. Esteve ainda no Mundial 2014, a representar o seu país.