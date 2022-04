Ben Arfa em maus lençóis após críticas ao treinador: "O teu problema é seres incompetente"

Jogador do Lille pode ser afastado do plantel, menos de quatro meses depois de chegar como futebolista livre

Reforço de inverno e colega dos portugueses José Fonte, Xeka, Renato Sanches e Tiago Djaló no Lille, Ben Arfa pode não durar muito mais tempo no ainda campeão francês. O extremo deixou duras críticas ao treinador nas redes sociais e o final da ligação pode estar para breve.

"O teu problema é seres incompetente, o Lille não joga para não descer de divisão", escreveu a eterna promessa do futebol gaulês, na sua conta de Instagram.

As críticas do reforço de inverno do Lille surgiram como resposta às palavras de Jocelyn Gourvennec, em conferência de imprensa, que acusou o jogador de lhe faltar ao respeito, numa suposta discussão em que Tiago Djaló também foi protagonista.

"Pode haver problemas em qualquer profissão. Todos fazem o que querem, todos estabelecem a ética que querem. Fazemos algumas coisas bem, outras não tão bem, ganhamos jogos ou não, jogamos de uma forma ou de outra, isso é outra coisa, mas a ética é importante para mim. Estou no futebol há 34 anos e nunca vi nada assim", explicou o técnico, em declarações aos jornalistas.