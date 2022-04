Ben Arfa com processo disciplinar após alegada discussão com Tiago Djaló

Segundo os meios de comunicação franceses, o médio terá tido uma discussão com Tiago Djaló no balneário, após o empate 0-0 na receção ao Bordéus, no último sábado, em partida a contar para a 30.ª jornada do campeonato gaulês.

Hatem Ben Arfa, jogador do Lille, foi alvo de um processo disciplinar pelo clube francês, na sequência dos alegados desentendimentos que teve com o defesa português Tiago Djaló no sábado, anunciou esta sexta-feira Jocelyn Gourvennec, treinador do campeão gaulês.

"O clube abriu um processo, que está em curso. O presidente e os diretores intervieram sobre este assunto. O jogador foi dispensado de treinar esta semana e penso que o clube irá comunicar assim que o processo estiver avançado. Depois o departamento jurídico tratará do assunto", explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Segundo os meios de comunicação franceses, o médio terá tido uma discussão com Tiago Djaló no balneário, após o empate 0-0 na receção ao Bordéus, no último sábado, em partida a contar para a 30.ª jornada do campeonato gaulês.

O jogador de 35 anos também terá atacado verbalmente o português Jorge Maciel, treinador adjunto da equipa campeã de França, bem como o treinador principal, Jocelyn Gourvennec, que considera que a atitude do internacional francês não pode ser tolerada.

"Da minha posição, como treinador, é impossível deixar passar algo que possa alterar a unidade da equipa, do grupo, do balneário. Não vou debater isto porque não há nada nem ninguém acima do Losc [Lille]", concluiu.

Ben Arfa reagiu ao processo em curso e às declarações de Gourvennec, através de uma publicação na rede social Instagram, acusando o treinador francês de incompetência.

"O teu problema é seres incompetente. Não jogamos para descer de divisão", afirmou.

O jogador, que conta com 15 internacionalizações pela seleção francesa, representou, ao longo da carreira, para além do Lille, os franceses do Lyon, Marselha, Rennes, Bordéus, Nice e Paris Saint-Germain, os ingleses do Newcastle e do Hull City e os espanhóis do Real Valladolid.

Com oito jogos restantes para o campeonato, o Lille, onde jogam os portugueses Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djaló, está atualmente em sétimo lugar, com 21 pontos atrás do líder Paris Saint-Germain e seis pontos atrás da terceira posição, última de acesso à Liga dos Campeões.