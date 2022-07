Belotti não renova com Torino e é jogador livre

Ligação de sete temporadas chega ao fim. Jogador tornou-se no segundo melhor marcador da história do clube

Está confirmada a saída de uma das mais importantes figuras da história do Torino. Andrea Belotti não renovou contrato e é, a partir deste um de julho, um jogador livre.

Nas redes sociais, o clube confirmou a saída do avançado, desejando a maior das sortes para o futuro do internacional italiano.

No Torino desde 2015, Belotti tornou-se no segundo melhor marcador da história do clube, com 113 golos marcados, e no nono jogador com mais partidas efetuadas (251).