Bellingham tenta aprender espanhol: "É muito mais fácil do que alemão"

Jude Bellingham, reforço do Real Madrid

Após ter sido contratado por 103 milhões de euros ao Dortmund, o médio inglês revelou como tem sido a sua preparação para a vida no Real Madrid, explicando que já está a tentar aprender o máximo possível da língua espanhola, com a ajuda de uma aplicação no telemóvel.

Jude Bellingham é o nome do momento em Madrid, após ter sido contratado ao Dortmund, exigindo um investimento fixo de 103 milhões de euros ao Real, que pode ascender aos 135 milhões mediante variáveis.

Enquanto a pré-época merengue não arranca, o jovem médio inglês, de 19 anos, tem preparado a mudança para a capital espanhola e revelou esta terça-feira que recebeu várias mensagens desde o anúncio da sua contratação, uma das quais proveniente de David Beckham, antigo "Galáctico" do clube.

"David Beckham mandou-me uma mensagem breve a desejar que me corra tudo bem. Ouço muitas coisas e muitos conselhos e sou muito bom a filtrar o bom do mau, mas até agora tem sido realmente [mensagens] positivas de ex-jogadores. Vou tentar ter em conta todos os conselhos e mensagens recebidas e em algum momento irei pôr-me em contacto com eles, para ver como se adaptaram à vida em Espanha", garantiu, em declarações reproduzidas pelo jornal Marca.

Bellingham também tem tentado aprender o máximo possível da língua espanhola, recorrendo a uma aplicação no telemóvel para esse efeito: "Há nove dias que comecei a levar isso mais a sério. É algo que ouves e começar a captar coisas pequenas, como quando vês entrevistas a outros jogadores na televisão, e dessa forma começa-te a sair de uma forma mais natural".

"É muito mais fácil do que tentar aprender alemão. Eu estudei espanhol na escola até ao nono ano e, em retrospetiva, devia ter continuado", admitiu, em jeito de conclusão.