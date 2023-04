"Bellingham? Se uma criança te pedir um Ferrari, tu não achas boa ideia"

Klopp foi questionado sobre os relatos da imprensa inglesa que dizem que o Liverpool desistiu da corrida pela contratação de Jude Bellingham, devido ao preço elevado do médio inglês do Dortmund.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, compareceu esta sexta-feira numa conferência de imprensa de antevisão à visita ao Leeds, na segunda-feira, em jogo da 31.ª jornada da Premier League.

Na conversa com os jornalistas, o técnico foi questionado sobre os relatos da imprensa inglesa que dizem que os reds desistiram da contratação de Jude Bellingham no verão, devido ao preço elevado do médio do Dortmund, atualmente avaliado em 120 milhões de euros.

Em resposta, Klopp confirmou a desistência, explicando que o internacional inglês, de 19 anos, está fora das possibilidades financeiras do clube.

"Não podemos comprar seis jogadores num verão, todos por 100 milhões [de libras]. Não somos crianças, se perguntares a uma criança de cinco anos o que ela quer no Natal e ela disser um Ferrari, não dirás que é uma boa ideia. Dirás que é demasiado caro que, de qualquer foram, não conseguirias conduzi-lo. Se depois essa criança ficar infeliz para o resto da vida por causa de não ter um Ferrari, isso seria uma vida mesmo triste", referiu.

"Tu olhas para o que podes fazer e trabalhas com base nisso. Quando vemos algo que queremos e precisamos, fazemos tudo ao nosso alcance para o conseguir, mas há momentos em que tens de aceitar que isto ou aquilo não é possível para nós. [Nesse momento] pões-te de lado e tentas coisas diferentes", acrescentou Klopp.

Quanto ao Leeds, que ocupa a 16.ª posição da Premier League, com dois pontos de vantagem sobre a zona de despromoção (29), Klopp garantiu que espera um adversário combativo e à procura de responder à goleada sofrida na jornada anterior, diante do Crystal Palace (1-5).

"Esperamos que eles estejam em bicos de pés, numa atmosfera apropriada. Temos de nos basear em dois jogos com bons momentos. Vamos tentar fazer isso e não temos nada a perder. Teremos de experimentar coisas novas, está tudo em jogo. Estou ansioso pela partida, o Leeds vai dar tudo o que tem. Nunca será um jogo fácil", completou.

O Liverpool, atual oitavo classificado da Liga inglesa, com 44 pontos, visita o Leeds na segunda-feira, em jogo da 31.ª jornada.