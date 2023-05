Bellingham preocupa Dortmund: última jornada está mesmo em risco

Médio pode acompanhar a decisão do título da Bundesliga fora do relvado. A três dias do encontro, continua sem treinar

A última jornada da Bundesliga aproxima-se e o Dortmund está com dois pontos a mais em relação ao Bayern, na liderança. Jude Bellingham é, neste momento, a principal dor de cabeça.

De acordo com o Bild, o internacional inglês continua sem treinar a três dias do Dortmund-Mainz, depois de ter falhado a visita ao terreno do Augsburgo devido a problemas no joelho.

Na última jornada, o Bayern visita o terreno do Colónia. Os bávaros só conseguirão ser campeões se vencerem a sua partida, esperando, depois, por uma escorregadela do concorrente.

Recorde-se que Jude Bellingham tem sido apontado a uma transferência no próximo defeso, estando o Real Madrid posicionado como o principal interessado.