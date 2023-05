Bellingham pediu para não ser titular no jogo que podia ter dado o título

Um problema no joelho direito impediu que Jude Bellingham atuasse no jogo do título

Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, revelou que o jogador lhe disse que não estava a 100 por cento para ajudar a equipa.

Jude Bellingham, figura de proa do Borussia Dortmund, pediu para não ser titular no encontro que podia ter dado o título alemão à formação alvinegra. Este sábado, dia 27, a equipa onde joga o internacional português Raphaël Guerreiro empatou, a duas bolas, na receção ao Mainz e, como o Bayern de Munique triunfou na visita ao Colónia, acabou por perdeu o primeiro lugar na última jornada, vendo os bávaros festejarem a conquista do campeonato pela 11ª época consecutiva.

A contas com um problema no joelho direito, o jovem médio inglês começou a partida decisiva no banco e acabou por nem entrar. Edin Terzic, treinador do Dortmund, confessou que queria ter lançado o jogador, mas que foi o próprio atleta a travar essa intenção. "O Bellingham esteve muito bem na sexta-feira, mas, poucas horas antes do jogo, veio falar comigo e disse-me, em privado, que não estava a 100 por cento para ajudar a equipa e que seria melhor que outro futebolista jogasse no seu lugar. Trabalhou muito nos últimos dias para poder jogar. No entanto, no aquecimento antes do desafio, também não se sentiu bem", realçou.

"Queria ter dado alguns minutos ao Bellingham, toda a gente viu o quanto teria significado para ele jogar hoje (o centrocampista, de 19 anos, acabou por chorar depois de ter perdido o título). Ele foi uma das principais razões por termos tido a oportunidade de lutar pelo campeonato. É um vencedor e vai ganhar muitos troféus na carreira, tenho a certeza", projetou o técnico alemão.