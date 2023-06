Bellingham não está preocupado com o valor da transferência: "Não sou contabilista"

Médio inglês é uma das grandes transferências deste defeso - custou mais de 100 milhões de euros ao Real Madrid - mas parece não se sentir pressionado com os números.

Jude Bellingham foi apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, e foi, inevitavelmente, questionado sobre o valor a envolver a sua transferência, não fosse o ex-Borussia Dortmund ter custado 103 milhões de euros - o negócio pode atingir perto de 135 milhões de euros, consoante o cumprimento de objetivos desportivos. Na resposta, o jovem internacional inglês disse que não pensa no dinheiro e que nem sabe quanto custou aos merengues.

"O dinheiro não é muito importante para mim. Nunca penso no dinheiro quanto tomo este tipo de decisões. O futebol é o desporto que amo. Adorei o sentimento que emanou do Real Madrid, e falei com o Borussia Dortmund para que tudo decorresse rapidamente. O valor não me preocupa, nem sequer sei qual foi. Eu sou jogador de futebol, não sou advogado nem contabilista", adiantou, acrescentando: "O respeito que Inglaterra tem pelo Real Madrid é impressionante. Vi jogos de anos anteriores, e percebi os feitos que alcançaram. É um clube muito atrativo."

Bellingham, de 19 anos, assinou por seis temporadas com os blancos. E para o clube espanhol também se tem falado da possibilidade de chegarem Harry Kane e Kylian Mbappé, mas Bellingham não quis aprofundar: "Como já disse sobre o Kane, não posso estar a comentar isso. São jogadores incríveis. Vamos ver o que acontece. Leio coisas no Twitter, mas nem tudo é verdade. O Mbappé é um grande jogador e queremos sempre jogar com os melhores. Todos gostariam de jogar com o Mbappé. Disso não há dúvidas", vincou.

No Real Madrid, o médio vai usar o número 5, que já foi de Zidane. "A camisola em si já traz uma grande responsabilidade. O Zidane um jogador que sempre admirei, para mim foi o melhor. Quero ampliar o legado do número", afirmou.