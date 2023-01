Bellingham longe de Madrid: Klopp obcecado e Dortmund a preparar grande proposta

Internacional inglês parecia destino ao Real, mas Liverpool aponta todas as fichas. Alemães ainda sonham com renovação e preparam mega oferta

Jude Bellingham continua a protagonizar uma das novelas do mercado de transferências. O médio é muito pretendido em Madrid, mas, neste momento, o Liverpool parece ser o clube mais bem posicionado.

De acordo com a Sky, Jurgen Klopp está "obcecado" com a contratação do médio, cada vez mais importante tendo em conta a qualidade, a sua margem de progressão e o facto de alguns futuros concorrentes já terem passado a barreira dos 30 (Milner, Henderson, Thiago).

O Real Madrid tem a noção de que, nesta altura, combater com a Premier League é algo utópico. Os merengues contam, ainda assim, com o objetivo inicial do jogador, que estava mais interessado numa ida para Espanha do que num regresso ao país de origem.

Entretanto, o Dortmund, ainda com uma réstia de esperança de poder contar com o médio por mais alguns anos, prepara uma mega oferta de renovação a Jude Bellingham: contrato até 2016 e salário de 15 milhões.