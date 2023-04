"Bellingham faz o que lhe apetece no Dortmund. Ninguém lhe diz nada porque têm medo..."

Dietmar Hamann, antigo internacional alemão, acusa o médio inglês de "falta de disciplina".

Dietmar Hamann, antigo internacional alemão que representou clubes como o Bayern e o Liverpool na carreira, acusou este domingo Jude Bellingham de "falta de disciplina", alegando que o jovem médio inglês "faz o que lhe apetece" no Dortmund, numa altura em que tem sido associado ao Real Madrid e Manchester City no próximo verão.

"Uma coisa que Bellingham não tem é disciplina. Ele pode querer regressar à ilha [Grã-Bretanha] ou ir para o Real Madrid, mas tem de jogar de forma diferente. No Dortmund, ele faz o que lhe apetece. Ninguém lhe diz nada porque têm medo de o chatear. Se o tiveres como colega de equipa, terás um problema. Se ele não faz nada em termos ofensivos e defensivos, o que é que faz então?", criticou, em declarações à Sky Sports alemã.

De 19 anos, Bellingham soma dez golos e seis assistências em 37 partidas disputadas até ao momento pelo atual segundo classificado da Bundesliga, com menos dois pontos do que o líder Bayern. Tem contrato com o Dortmund até 2025, encontrando-se a atravessar a sua terceira temporada no clube.