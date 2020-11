Bellingham estreou-se pela seleção inglesa, mas com os trabalhos de casa feitos

Jude Bellingham reforçou o Dortmund no último período de transferências

Jovem médio inglês tem apenas 17 anos de idade e frequenta uma escola na Alemanha, país no qual representa o Dortmund

Jude Bellingham, jovem médio de 17 anos, foi pela primeira vez convocado pelo selecionador inglês, Gareth Southgate, para representar a equipa principal dos "três leões", mas só integrou a ficha de jogo na última quinta-feira, revelou o técnico, mediante o cumprimento das suas obrigações escolares.

"Eu não tive que verificar pessoalmente mas é um requisito para um jogador jovem desta idade, fazer uma certa quantidade de estudos todos os dias, então temo-lo ajudado a cumprir com isso", afirmou o técnico inglês à Imprensa, após a realização do desafio de preparação contra a Irlanda do Norte.

Ora, a responsabilidade demonstrada por Jude Bellingham, que foi acompanhado por responsáveis federativos, permitiu, assim, tornar-se no terceiro jogador mais jovem de sempre a envergar a camisola da seleção principal de Inglaterra.

O selecionador inglês Gareth Southgate explicou, ainda, que essa norma também é aplicada "nas equipas mais jovens" da Federação Inglesa de Futebol.

Além de jogar ao serviço da equipa do Dortmund, Jude Bellingham não descura de continuar a prosseguir os estudos no ensino secundário, ao frequentar uma escola na Alemanha, país para o qual se mudou em julho passado, proveniente do Birmingham City.