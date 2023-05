"Bellingham está longe de estar preparado para ser titular no Real Madrid"

Karl-Heinz Rummenigge lembra que o médio do Dortmund enfrentará concorrência de peso, como Kroos ou Modric

Dado como provável reforço do Real Madrid para a próxima temporada, Jude Bellingham não tem lugar assegurado no onze inicial dos merengues. Quem o defende é Karl-Heinz Rummenigge, lenda do Bayern de Munique.

"Bellingham? Ao que parece, estão a falar do Real Madrid. No Dortmund tem contrato até 2025, querem prolongar o contrato até 2026 e oferecer-lhe um grande aumento salarial. Se fosse o conselheiro dele, recomendaria: "Faz isso e depois podes pensar em deixar o clube um ano mais tarde". Ele está longe de estar preparado para ser titular no Real Madrid. Luka Modric e Toni Kroos vão jogar mais um ano e penso que também não será fácil para Jude Bellingham", explicou o antigo avançado.

Recorde-se que a imprensa espanhola já noticiou um princípio de acordo entre o Real Madrid e Jude Bellingham, a principal figura do Dortmund desde a saída de Erling Haaland. O médio deve custar, pelo menos, 100 milhões aos merengues.