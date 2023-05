Bellingham confirma: está fora da penúltima jornada da Bundesliga

Médio vai fazer de tudo para recuperar para a última ronda. Dortmund pode passar para a liderança a uma jornada do final

Jude Bellingham não vai poder dar o seu contributo ao Dortmund na penúltima jornada da Bundesliga. O médio confirmou a ausência nas redes sociais.

Devido a lesão, o internacional inglês ficará de fora da visita ao terreno do Augsburgo. No entanto, fará "de tudo" para poder estar disponível na receção ao Mainz, na última ronda.

Recorde-se que o Dortmund está a uma vitória de saltar para a liderança da Bundesliga, depois do desaire caseiro do Bayern, por 1-3, diante do Leipzig.