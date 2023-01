Bellingham agita Espanha: melhor 11 teve Real como equipa mais representada

Médio inglês tem sido muito associado aos merengues e imprensa espanhola não deixou de destacar pormenor importante

Jude Bellingham continua a fazer manchetes por toda a Espanha, devido ao interesse do Real Madrid. Para já, o médio escolheu o melhor 11 do ano e a imprensa do país vizinho reparou num pormenor.

Na equipa ideal, o internacional inglês colocou o Real Madrid como o clube mais representado, elegendo Modric, Valderde, Courtois e Militão.

Nesta última quarta-feira, o nome do médio foi colocado mais longe do Santiago Bernabéu e tudo por culpa de dois cenários: a obsessão de Jurgen Klopp e a proposta do Dortmund.