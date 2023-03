Bélgica venceu Alemanha em particular e De Bruyne deu festival

Bélgica ameaçou dar uma goleada à Mannschaft mas esta reagiu para perder apenas 2-3.

Alemanha e Bélgica, duas seleções que saíram sem honra nem glória do último Mundial, ao serem eliminadas logo na fase de grupos, defrontaram-se esta terça-feira, em Colónia, num jogo de preparação para Euro"2024 que será organizado pelos germânicos. De folga no Grupo F, onde entrou a vencer a Suécia por 3-0, a Bélgica voltou a dar excelente conta de si, vencendo por 3-2 o segundo jogo sob o comando de Domenico Tedesco.

Com uma entrada brilhante no jogo, os belgas sufocaram a defesa alemã e colocaram rapidamente a nu as fragilidades do conjunto de Flick. Aos 6", De Bruyne descobriu Carrasco na área que bateu Ter Stegen com um remate fortíssimo. Três minutos volvidos, De Bruyne voltou a mostrar visão de jogo e Lukaku, isolado, ampliou. E os minutos seguintes poderiam ter levado o encontro para uma goleada, não fora Lukebakio atirar ao lado após isolar-se e Lukaku acertar um cabeceamento na trave.

A terminar a primeira parte, uma mão de Lukaku permitiu a Fullkrug reduzir de penálti para alívio dos germânicos que, no segundo tempo surgiram mais agressivos e viram um golo anulado a Werner. Mas, aos 78", De Bruyne finalizou com classe um passe de Trossard para o 1-3. Já depois de muitas mudanças nas equipas, Gnabry fez o resultado final aos 84".