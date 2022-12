Bélgica procura sucessor de Roberto Martínez com anúncio online

Candidaturas podem ser enviadas até 10 de janeiro de 2023. Roberto Martínez disse adeus aos diabos vermelhos ao fim de seis anos

A Bélgica procura sucessor de Roberto Martínez. O espanhol disse adeus à seleção, que lançou, agora, um anúncio online para tentar encontrar um novo treinador.

"A RBFA está à procura de um selecionador nacional a tempo inteiro, que saiba o que significa vencer. O novo selecionador nacional terá necessária e decididamente de ser ambicioso e ter necessária experiência internacional ao mais alto nível, conhecimentos e ideias táticas, bem como competências pessoais adequadas. Será um vencedor em série com experiência a orientar jogadores de alto nível. Também saberá criar um grupo coeso e integrar jovens jogadores. A RBFA procura um especialista tático, que terá apoio às suas escolhas com base em dados, tecnologia e parâmetros objetivos e que utilizará a experiência e a estrutura desportiva da RBFA", pode ler-se no comunicado lançado pela Federação Belga, que colocou 10 de janeiro de 2023 como data limite para apresentação de candidaturas.

Em 2016, aquando da saída de Marc Wilmots, a Bélgica tinha procedido da mesma forma para encontrar o sucessor, que acabou por ser Roberto Martínez.