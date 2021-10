O contrato milionário de Beckham para ser embaixador do Mundial do Catar

O ex-capitão da seleção inglesa assinou um contrato no valor de 17,7 milhões de euros, garante o "The Sun".

David Beckham será embaixador do Mundial do Catar, no próximo ano, garante o "The Sun". De acordo com o jornal inglês, o antigo jogador assinou um contrato de 17,7 milhões de euros por ano ao longo da próxima década.

Ter o ex-capitão da seleção inglesa como embaixador será uma estratégia para amenizar a má imagem do Catar na organização do Mundial. O país tem enfrentado uma grande controvérsia sobre seu histórico de direitos humanos (com denúncias, por exemplo de maus tratos aos funcionários na construção dos estádios) e no que toca à discriminação sexual.

Beckham esteve no início deste mês no país para passar uma semana a visitar estádios e reunir-se com dignitários antes do torneio. Para aceitar o convite, o "The Sun" afirma que Beckahm teve a garantia de que os adeptos homossexuais estariam seguros no Mundial.

Recorde-se que homossexualidade é ilegal no Catar. O ex-jogador também foi informado sobre uma crescente presença feminina no Governo. "David acredita no compromisso do Catar com o progresso e que o Mundial - o primeiro a ser realizada no mundo árabe - pode causar mudanças positivas significativas", assegurou uma fonte ao jornal inglês.