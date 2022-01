Insistem no interesse de Beckham em Ronaldo e Messi, mas estrela poderá ser outra

Os dois nomes parecem, para já, improváveis, mas a opção Luis Suárez estará a ganhar força.

O alegado interesse do Inter Miami, de David Beckham, em Cristiano Ronaldo e Lionel Messi já não é novo. Em Inglaterra voltam a insistir na ideia de uma nova estrela em Miami, mas, por agora, parece que os dois nomes desejados são os mais improváveis, pelo menos por agora.

Beckham, que não conseguiu levar o Inter Miami aos play-offs de apuramento de campeão da MLS na temporada passada, pretenderá fazer uma verdadeira revolução no plantel. Alguns jogadores já deixaram a equipa e, de acordo com o The Sun, Blaise Matuidi será o próximo. O médio francês chegou ao Inter Miami em 2020 e poderá sair a custo zero.

Ainda segundo as mesmas informações, quem poderá rumar ao clube da antiga estrela do Manchester United é Luis Suárez, em final de contrato com o Atlético de Madrid e, até ao momento, sem intenção de prolongar a ligação. O jornal "As" já confirmou o interesse de Beckham no internacional uruguaio.