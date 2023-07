Beckham: "Há dez anos, quando comecei esta minha aventura, já sonhava com isto"

Antigo internacional inglês é um dos proprietários do Inter Miami, novo clube de Messi.

A cerimónia de Lionel Messi como jogador do Inter Miami está a poucas horas de distância e David Beckahm, um dos proprietários do clube norte-americano, não esconde o entusiasmo com o ingresso do astro argentino.

"Há dez anos, quando comecei esta minha aventura de criar um clube em Miami, confessei que já sonhava com isto de trazer os melhores jogadores do mundo para esta incrível cidade. Jogadores que tivessem a mesma ambição que eu tinha quando fui para o LA Galaxy para ajudar a dinamizar o futebol nos Estados Unidos da América", afirmou o antigo internacional inglês, citado pela Sky Sports.

"O sonho tornou-se realidade. Eu não poderia estar mais orgulhoso ao ver um jogador do calibre de Lionel Messi juntar-se ao nosso clube, mas também estou feliz em acolher um bom amigo, que é também uma pessoa incrível, juntamente com a sua família, para estar no Inter Miami. A próxima fase da nossa aventura começa agora e mal posso esperar para ver Lionel Messi entrar em campo", disse ainda o antigo jogador de Manchester United e Real Madrid.