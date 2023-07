Beckham e a chegada de Messi aos EUA: "Acordei com um milhão de mensagens"

Acionista do Inter Miami explicou o impacto que sentiu no momento da contratação do astro argentino

David Beckham sentiu na pele o impacto da contratação de Lionel Messi por parte do Inter Miami. O acionista do clube da Florida explicou que recebeu um sem número de mensagens na altura do anúncio.

"Há umas duas semanas acordei com um milhão de mensagens no telemóvel e pensei 'que aconteceu?' Normalmente não recebo tantas mensagens. Depois, ouvi que o Leo disse que vinha para Miami. Obviamente não foi uma novidade para mim", atirou.