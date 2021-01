Beckham contrata Phil Neville para treinador do Inter Miami

No Inter Miami, Phil Neville vai reencontrar um dos seus antigos companheiros de equipa no Manchester United, David Beckham, que é um dos proprietários do emblema da Florida.

O treinador Phil Neville deixou o comando da seleção feminina de Inglaterra, cujo cargo ocupava desde 2018, e assinou contrato com o Inter Miami.

De acordo com o emblema de Miami, Phil Neville, de 43 anos, vai liderar a equipa durante a nova temporada, sendo que a chegada do técnico está apenas "dependente da autorização e emissão de um visto de trabalho" nos Estados Unidos.

"Estou tremendamente feliz por esta oportunidade de treinar o Inter Miami. É um clube novo, mas muito promissor, e quero ajudar a construir uma mentalidade competitiva forte, que nos possa orgulhar a todos", disse Neville, em declarações divulgadas no sítio oficial do Inter Miami.

Phil Neville, que enquanto jogador se destacou ao serviço do Manchester United, mas também representou o Everton, treinava a seleção feminina de Inglaterra desde 2018, tendo levado a formação britânica ao quarto lugar do Mundial'2019.

No Inter Miami, Phil Neville vai reencontrar um dos seus antigos companheiros de equipa no Manchester United, David Beckham, que é um dos proprietários do emblema da Florida, clube fundado em 2018, mas que apenas no ano passado competiu pela primeira na MLS.

"Conheço o Phil desde quando ambos éramos adolescentes e jogávamos na academia do Manchester United. Partilhamos o mesmo ADN do futebol, já que fomos treinados pelos melhores líderes desta modalidade, e são esses valores que quero implementar no nosso clube", disse David Beckham.

Phil Neville substitui no cargo o uruguaio Diego Alonso, que não conseguiu qualificar o Inter Miami para os play-offs da MLS na época passada.